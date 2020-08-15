أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بـ 4 كاميرات فيفو تكشف رسميا عن هاتف vivo S1 Prime.. تعرف على أول فيروس للكمبيوتر في العالم ومخترعه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن شركات آبل وديزنى و فورد وولمارت وغيرها، حذرت الرئيس الأمريكي من أن خطط حظر و تقييد استخدام تطبيق WeChat وى شات، قد تضر بأعمالهم بشكل كبير.
أعلنت شركة ريلمى الصينية، رسميا، عن هاتفها Realme C12 ، من فئة الهواتف الرخيصة، وذلك بعدما أطلقت هاتفها Realme C15 الشهر الماضى، والذى جاء ببطارية 6000 مللى أمبير، و 4 كاميرات خلفية.
نشأت فيروسات الكمبيوتر منذ فترة طويلة وانتشرت جميعها تقريبًا عبر الإنترنت، وتم تصميم معظم الفيروسات في الأساس لسرقة معلومات المستخدمين، أو لسرقة بيانات المعالجات وتعطيلها أوتعطيل النظام الذى يعمل به الكمبيوتر.
كشف باحثون في مجال الأمن الإلكترونى عن وجود ثغرة خطيرة في أجهزة أليكسا المساعد الصوتى لأمازون Amazon Alexa ، والتى من الممكن أن تسمح بالوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين، ومنها اختراق التسجيلات الصوتية لهم.
كشفت شركة جوجل عن هاتفها القادم Pixel 5 Google، وذلك بعد إطلاق هاتف Pixel 4a رسميا، والذى يتميز بمعالج من نوع Snapdragon 765G وبطارية سعة 3140 مللى أمبير.
تتميز شركة شاومى الصينية بإطلاق هواتف فلاج شيب من أفضل هواتف الأندرويد حيث كانت قد أطلقت في بداية العام الحالى هاتف Xiaomi Mi 10 Pro الذى كان أفضل هاتف أندرويد في الربع الأول من 2020، وأطلقت الشركة منذ أيام هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 Ultra والذى تصدر مؤشر DXOMark كأفضل الهواتف.
قامت شركة vivo فيفو الصينية، بالكشف رسميا عن هاتفها vivo S1 Prime، وذلك بعد إطلاق هاتفها vivo Y51s منذ أسابيع قليلة لأول مرة بمعالج Exynos 880 5G من سامسونج والذى يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G.