أخبار التوك شو.. لقاح جديد لـ فيروس كورونا بالتعاون بين مصر والصين.. الإفتاء: الكلب طاهر طبقا للمذهب المالكي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
رد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على تساؤل "هل الكلب نجس أم طاهر؟".
قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشانج، إنه تقابل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تعزيز التعاون مع البلدين فى مجال الصحة، ولمواجهة فيروس كورونا واللقاح الخاص به.
كشف محمد فؤاد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحلة الفنانة شويكار.
علق الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعى، على الأزمة المثارة بشأن انتقال اللاعب الدولي رمضان صبحي لنادي بيراميدز وترك النادي الأهلي.
كشف اللواء أسامة مشالى، شقيق الطبيب الراحل محمد مشالى، المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة، وصية أخيه قبل وفاته.
كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،موقف المواطنين الذين يتقدمون للتصالح فى مخالفات البناء، ويدفعون مبالغ جدية التصالح، ويحصلون على نموذج 3، ولكن الجهات الإدارية تقوم بإزالة العقار.
كشف وليد محمد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، سر عدم إهتمام والده بملابسه.
قالت رنا الحجي مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا مرتبطة بعدة عوامل، منها فصل الشتاء، حيث ترتفع نسبة الأمراض التنفسية في هذا الفصل.
قالت الكاتبة الصحفية الإماراتية، مريم الكعبي، إن الإمارات العربية المتحدة، قامت بخطوة تاريخية وهامة للغاية فى توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، مؤكده أن الإمارات دائما تنتهج سياسات التسامح والإنسانية ونبذ الحرب والكراهية المستمرة.
قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشانج، إنه تقابل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تعزيز التعاون مع البلدين فى مجال الصحة، ولمواجهة فيروس كورونا واللقاح الخاص به.