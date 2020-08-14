أخبار التوك شو.. لقاح جديد لـ فيروس كورونا بالتعاون بين مصر والصين.. الإفتاء: الكلب طاهر طبقا للمذهب المالكي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،موقف المواطنين الذين يتقدمون للتصالح فى مخالفات البناء، ويدفعون مبالغ جدية التصالح، ويحصلون على نموذج 3، ولكن الجهات الإدارية تقوم بإزالة العقار.





كشف وليد محمد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، سر عدم إهتمام والده بملابسه.

الأمراض المعدية لا تنتهي .. الصحة العالمية: الموجة الثانية بدأت بالفعل في بعض الدول .. فيديو قالت رنا الحجي مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا مرتبطة بعدة عوامل، منها فصل الشتاء، حيث ترتفع نسبة الأمراض التنفسية في هذا الفصل.





