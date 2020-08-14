عبد الحفيظ: التعادل أمام الإنتاج درس قوي.. والدوري بطولة النفس الطويل

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق لم يقدم اليوم المردود والمنتظر منه في مباراة الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





وأضاف عبد الحفيظ: «دخلنا المباراة بشكل متأخر، ولم نكن موفقين في أغلب فترات الشوط الأول».





وأوضح أن الفريق عليه الاستفادة من درس اليوم بالتعادل أمام الإنتاج، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد من أجل العودة بقوة للأداء المميز.





وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن احترام المنافسين أمر مطلوب جدا، من أجل الحفاظ على مسيرة الانتصارات والبطولات، مؤكدًا أن كرة القدم لها وجهان، أحدهما عندما تبتسم لك بإخلاصك وجهدك وعطائك، وأحيانًا تعطي لك ظهرها عندما تتعامل بعدم جدية وتقدير معها.



