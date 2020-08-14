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رياضة

عبد الحفيظ: التعادل أمام الإنتاج درس قوي.. والدوري بطولة النفس الطويل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق لم يقدم اليوم المردود والمنتظر منه في مباراة الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأضاف عبد الحفيظ: «دخلنا المباراة بشكل متأخر، ولم نكن موفقين في أغلب فترات الشوط الأول».

وأوضح أن الفريق عليه الاستفادة من درس اليوم بالتعادل أمام الإنتاج، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد من أجل العودة بقوة للأداء المميز.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن احترام المنافسين أمر مطلوب جدا، من أجل الحفاظ على مسيرة الانتصارات والبطولات، مؤكدًا أن كرة القدم لها وجهان، أحدهما عندما تبتسم لك بإخلاصك وجهدك وعطائك، وأحيانًا تعطي لك ظهرها عندما تتعامل بعدم جدية وتقدير معها.

ونوه إلى أن بطولة الدوري هي بطولة النفس الطويل، وكل مباراة ولها حساباتها وظروفها الخاصة، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتركيز الفترة المقبلة.
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