المصري البورسعيدي: لو نملك 11 لاعبا لخضنا لقاء الإسماعيلي

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري استيائه من تعنت اتحاد الكرة ضد فريقه على حد وصفه.





وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " هناك غيابات كثيرة وقائمة الفريق غير مكتملة فكيف نخوض المباراة؟





واردف: لا أملك لاعبين حتى اذهب للمباراة، وان كان لدي 11 لاعب افقط لكنت واجهت الإسماعيلي.





وتابع: هناك 14 لاعبا مصابا بالكورونا بالإضافة الى إصابات أخرى كثيرة.





واكد: خضنا اول مباراة امام الزمالك ونريد استكمال الدوري بدون شك، ولكننا نعاني من صعوبة التواصل مع الجبلاية.



