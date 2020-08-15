ناشطة: عرض جائزة 15 ألف جنيه للعثور على كلب نوع من التنمر والسخرية.. فيديو

قالت مريم علي، ناشطة بحقوق الحيوان، إن كورونا ليس لها علاقة بالحيوانات، أي أنها لا تنتقل من الكلاب والقطط إلى الإنسان، متابعة: إذا كان الإنسان معرض للإصابة بكورونا ليه نرميهم بعد العشرة دي.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، "مفيش حد خاف من القطط والكلاب ورماهم غيرنا..وكورونا دي حاجة عالمية".



وتابعت: أن ماحدث مع حادثة الكلب المفقود وعرض مكافأة 15 ألف جنيه لمن يجد الكلب هو نوع من أنواع التنمر والسخرية.