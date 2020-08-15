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أخبار العالم

منها فيسبوك.. السعودية تتخلى عن حصص في شركات عالمية عملاقة

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تخلى  صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، عن حصص كبيرة مباشرة في بعض الشركات العالمية العملاقة، مثل فيسبوك وبوينج.

وكشفت وكالة "رويترز" الإخبارية أن الصندوق استثمر حوالي 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة بقطاعات محددة.

وبلغت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة حتى نهاية الربع الثاني من العام 10.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن حصص مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار في شركات قيادية كشف عنها الصندوق في نهاية الربع الأول.

ومن الشركات التي تخلى الصندوق عن حصص بيها سيتي جروب وبنك أوف أمريكا، في حين قلص حصصه في عدد قليل من الشركات، بما في ذلك بيركشاير هاثاوي وسيسكو سيستمز.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 300 مليار دولار في الشهور الأخيرة حصص أقلية في شركات حول العالم، مستغلا الضعف بالأسواق في أعقاب بدء تفشي فيروس كورونا.

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