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رياضة

أمير مرتضى: رحيل رمضان صبحي عن الأهلي ليس مفاجأة بالنسبة لي

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:52 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد سمير
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه ‏لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي ورغبته في ‏اللعب لنادي بيراميدز.‏

وأوضح أمير في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" صرحت من قبل في أحد البرامج ‏التليفزيونية أن بإمكان الزمالك ضم رمضان صبحي من خلال نادي ‏هيدرسفيلد الانجليزي".‏

وواصل:" ربما لم يشعر رمضان صبحي بالأمان بعد أزمة حسام عاشور وأحمد فتخي وغيرهم من لاعبين داخل النادي الأهلي". ‏

وأتم تصريحاته معلقًا على إمكانية ضم رمضان صبحي قائلًا"أترك هذا ‏الأمر لرئيس النادي مرتضى منصور، ولكن العرض الذي قدمنا ‏لهيدرسفيلد كان بغرض إبلاغ النادي الانجليزي بوجود أندية أخرى في ‏مصر ترغب في الظفر بخدمات اللاعب حال تعثر مفاوضات الأهلي.
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