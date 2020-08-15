أمير مرتضى: رحيل رمضان صبحي عن الأهلي ليس مفاجأة بالنسبة لي

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه ‏لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي ورغبته في ‏اللعب لنادي بيراميدز.‏





وأوضح أمير في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" صرحت من قبل في أحد البرامج ‏التليفزيونية أن بإمكان الزمالك ضم رمضان صبحي من خلال نادي ‏هيدرسفيلد الانجليزي".‏





وواصل:" ربما لم يشعر رمضان صبحي بالأمان بعد أزمة حسام عاشور وأحمد فتخي وغيرهم من لاعبين داخل النادي الأهلي". ‏



