مبرمج بلا تدخل بشري.. الكهرباء: لا يمكن خصم أي مبالغ غير مستحقة من الكروت مسبقة الدفع

أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد مسبق الدفع يكون مبرمج ولا يتم به اي تدخل بشري، وهذا أهم ما يميزه.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية" الفضائية، أن العملية تتم في العداد مسبق الدفع وفق الأسعار الجديدة التي يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أنه يتم خصم قيمة الاستهلاك وفقًا للشريحة التي يخضع لها المستهلك.





وأضاف أنه إذا استهلك المشترك أكثر من ٦٥٠ كيلو وات من الكهرباء طبقا للأسعار الجديدة يصبح بذلك خارج الدعم، ويتم تحويله من فئة إلى أخرى.





وتابع أن العداد خلال عملية سحب الرصيد يوضح للمستهلك باستمرار الشريحة الحالية له، وبذلك يتابع المستهلك الشريحة التي وصل إليها.





وأشار إلى أن المستهلك بعد تخطيه الشريحة الخامسة يكون حينها استهلك ال ٦٥٠ كيلو وات.