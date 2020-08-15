مختار مختار: تعادل الإنتاج الحربى أمام الأهلي مكسب في ظل ما مررنا به

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، أن التعادل أمام النادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز أمر إيجابي لفريقه، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ19، اليوم الجمعة.





وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة للغاية علينا كفريق بعد الظروف الصعبة وإصابات لاعبينا بكورونا في الفترة الماضية، لكننا لعبنا مواجهتين وديتين أمام نادي مصر والجيش، ونجحنا من خلالهما الاستعداد بشكل جيد للأهلي".





وأضاف: "حديثي للاعبينا قبل اللقاء تركز على شقين توفيق الله أولا ثم اجتهاد اللاعبين وروحهم القتالية، وكنا قادرين على تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث حتى الدقائق الأخيرة، لكننا نعتبر مواجهة اليوم مكسب كبير لنا".





وأكد: "اشكر لاعبي الإنتاج الحربي بعد المجهود الكبير الذي قدم في مباراة اليوم، وأتمنى ألا يؤثر الأداء القوي والنتيجة أمام الأهلي علينا بشكل سلبي في المواجهات المقبلة".



