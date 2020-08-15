مدرب بايرن ميونخ يكشف سر الفوز التاريخي على برشلونة





واكتسح بايرن ميونخ نظيره برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وقال هانز فليك في تصريحات عقب المباراة:" كنا نعلم أنه إذا وضعنا برشلونة الضغط، سنحصل على الفرص"







يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليون الفرنسي في الدور نصف النهائي.

وتقام باقي منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع:" نحن الآن بحاجة إلى إعادة الشحن والتركيز على المباراة المقبلة، حيث نبدأ مرة أخرى من الصفر".

كشف هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ سر الفوز التاريخي على برشلونة في لقاء الليلة.