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التعليم العالي بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الجاري

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:47 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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محمد حليم قنديل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجمعيات الأهلية التي تم إصدار القرار الجمهوري لها أُنشئت بالفعل، وبهذا القرار سيتم بدء العمل للدراسة بها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" الفضائية، أن الأربعة جامعات الأهلية الجديدة تمت على أساس نظم رقمية وتكنولوچية على أعلى مستوى.

وأوضح أن الاستثمار في الجامعات يؤكد حقيقة واحدة هي أن الأوطان تُبنى بالتعليم، وأن مصر الجديدة تتحرك بقوة نحو بناء الوطن من خلال التعليم.

وكشف المتحدث باسم التعليم العالي،  أن الدراسة ستبدأ بهذه الجامعات الجديدة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 منحة لأوائل الثانوية العامة للدراسة بهذه الجامعات.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وتم إنشاؤها لتقديم مستوى عالِ من التعليم.
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