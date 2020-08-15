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رياضة

نجم بايرن ميونخ عن إسقاط برشلونة بثمانية: لا أصدق

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:48 ص
جوشوا كيميتش نجم
جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ الألماني
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محمد السعيد
أعرب جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ الألماني عن سعادته  فوز فريقه على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الليلة، على ملعب " النور" بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال كيميتش في تصريحات عقب المباراة:" كنا في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى من أجل تحقيق الفوز في لقاء الليلة".

وأضاف:" النتيجة لا تصدق، لكن البطولة لم تنتهى بعد".

يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليون الفرنسي في الدور نصف النهائي.

وتقام باقي منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.



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