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رياضة

أحمد بلال: أزارو "برقبة" بادجي ولازم الأهلي يعمل ستاد خاص

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، إنه يجب عودة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الموسم الجديد. 

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أزارو برقبة بادجي وهو يصنع لنفسه هجمات كثيرة ويقوم بتسجيل الأهداف".

وأشار: "خطوة جيدة من النادي الأهلي الحصول على حق انتفاع ستاد السلام، ولكن يجب أن يكون له ستاد خاص به".

وعن رحيل رمضان، شدد: "الأهلي سيتاثر برحيل رمضان صبحي أفريقيا ويجب على فايلر تحضير البديل في أقرب وقت".
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