أحمد بلال: سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي ورحيل النجوم أمر مُحير

قال أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أخطأوا في ملف شراء رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.





وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي وأمير توفيق تأخر في ملف المفاوضات والحصول على توقيعه".





وتابع: "الأهلي فقد عدد من نجومه أمثال عبدالله السعيد وأحمد فتحي وهو أمر غريب ومحير".





وأضاف: "فايلر يحتاج رمضان صبحي وهو ورقة أساسية في تشكيلته".





وأكد أحمد بلال : "مروان محسن لا يصلح ليكون أساسيا في الأهلي أو المنتخب".





وتابع: "ليس معنى أن مروان محسن أساسيا مع الأهلي والمنتخب أن يكون مهاجما جيدا ولكن ذلك خطأ من المدير الفني وقناعاته".