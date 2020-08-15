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السجيني: جلسة مناقشة قانون التصالح بلجنة التنمية المحلية للبرلمان استمرت 9 ساعات.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:01 ص
قانون التصالح
قانون التصالح
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اسراء صبري
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إن البرلمان تناول قانون التصالح في جلسته بالأمس، معقبا: حضر الجلسة كل الجهات التنفيذية المعنية وعدد من المحافظين، بالإضافة إلى نقيب الزراعيين والمهندسين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن الجلسة نتج عنها رصد وإقرار من جانب الجميع بوجود مشاكل في تطبيق القانون في بعض القطاعات، معقبا: الجلسة استمرت لـ 9 ساعات وشملت على 10 توصيات.

وأوضح أن أبرز التوصيات تمثلت في أن البرلمان قام بتوجيه الحكومة من أجل مراجهة الأسعار بشكل عام، وبشكل خاص الأسعار المتعلقة بالوحدات الإدنى المتواجده في العزب والقرى وغيره.

مشددا على أن أعضاء البرلمان أكدوا على ضرورة أن يكون هناك معايير محددة ومساواه بين الوحدات والمستويات.

وواصل قائلا: من ضمن التوصيات هو مد فترة دفع جدية التصالح الذي ينتهي يوم 15 أغسطس، وبالفعل تم عرض القرار على مجلس الوزارء.

وأضاف طالبنا الحكومة بإعادة دراسة مضمون البيان الإعلامي الخاص بتطبيقات هذا التشريع، وأن يكون تسويق الإعلان من خلال القبول الطوعي بدلا من الترهيب.
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