شاهد.. إرهابي سوري يروي قصة تعذيبه على يد مرتزقة أردوغان في طرابلس

نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم السبت، مقطع فيديو لأحد إرهابيي حكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس، وهو يروى قصة تعذيبه من قبل المرتزقة السوريين الذين أرسلهم رجب طيب أردوغان للقتال في صفوف الوفاق.





ويظهر في مقطع الفيديو الإرهابي، مصعب البطشة، التابع لكتيبة ثوار طرابلس الإرهابية والتي شكلها وزير داخلية الوفاق، فتحي باش آغا، لقتال الجيش الوطني الليبي.





ويقول الإرهابي السوري إنه ضبط في قضية كوكايين قبل أن يتمكن من الفرار من معتقله نحو المستشفى، وذلك بعد دفعه مبلغًا للسوريين نفسهم.





ومنذ أشهر، ترسل الحكومة التركية مرتزقة من سوريا إلى طرابلس لدعم حكومة فايز السراج، مقابل رواتب مالية ووعود بالحصول على الجنسية التركية.





وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أنقرة تواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا، وأن أردوغان لم يعير أي اهتمام للمطالب الدولية بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.





كما أشار المسماري إلى أن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن أردوغان لم يعير أي اهتمام للمطالب الدولية بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.





وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن أردوغان يواصل نقل المعدات العسكرية بالطائرات والسفن التجارية.





وأوضح المسماري أن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت تحت سيطرة القوات التركية، وتدار مباشرة من قبل ضباط أتراك.







