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فن

وائل الفشنى يعود لمسرح الساقية ويطرب جمهوره

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:02 ص
وائل الفشني
وائل الفشني
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نبيل العدوى - محمد نحلة
أحيا "وائل الفشنى" حفل غنائى بساقية الصاوى مساء الجمعة على مسرح النهر بنسبة حضور 25% مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي حضر الحفل مجموعة من محبيه.

قدّم الفشنى على مدار الحفل مجموعة منوعة من أغنياته بالإضافة لأغانى الفلكلور المصرى بدأها بواحة الغروب وطال الليل ويا عاشقًا بالإضافة إلى تقديم أغنيته الجديدة "ماتدمعيش يامايا" التى حاذت على إعجاب العديد من الجمهور أثنلاء عرضها فى أول ححلقة من مسلسل الاختيار والمهداه لأمهات شهداء الوطن، كما قدّم مملكة الغجر وكنت فين يا وعد وصلينا على مين. وكعادته قدّم الفشنى صوت جديد وهى لمطربة "ملك شريف" التى قدمت أغنية "شبابيك" لمحمد منير.

"وائل الفشني"هو حفيد الشيخ "طه الفشني" وتربي علي صوته و في منزله منذ أن كان صغيرًا. درس وائل في إيطاليا و قد بدأ الغناء منذ ٢٠ عامًا . قدمه الفنان علي الحجار كثيرًا في حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوي و دائمًا ما يشير وائل إليّ أهمية هذا الدعم الذي أثر في مشواره الفني ، تعاون وائل أيضًا مع الفنان " فتحي سلامة" و قدما عددًا من الأعمال الناجحة .

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عُرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب و الذي حقق نجاحًا كبيرًا ، فاق كل التوقعات، و قد أثني الجميع علي طريقة أداء وائل المميزة، حيث أخذ وائل طريقة غناء الموال في التتر من بلد والده نجع برطباط بالمنيا على طريق الواحات، حيث لديهم طريقة مختلفة في إلقاء المواويل والأشعار، فأخذ الطريقة ونسقها مع ألحان وموسيقى تامر كروان ليخرج التتر بهذا الشكل المميز .قدم وائل أيضًا أغنية "عّم غريب " مع فرقة كايروكي و حققت نجاحًا ملحوظًا.
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