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رياضة

«تنفيذي الجبلاية» يكشف سبب إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:37 ص
المصري والإسماعيلي
المصري والإسماعيلي
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محمد رشاد
قال وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري، إن هناك خطأ في الإجراءات الاحترازية بالنادي المصري البورسعيدي، ولا بد من تحمل نتيجتها.

وأضاف وليد العطار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الجبلاية واجهت ازمة كبيرة في مباراة المصري البورسعيدي، والحرس الماضية بعد ظهور حالات إيجابية كثيرة.

وأوضح العطار أن هنا خطأ فى الإجراءات الاحترازية بالمصري، ولا بد من تحمل نتيجتها، مشيرا إلى أن وزير الرياضة، تدخل لتأجيل مباراة واحدة للمصري أسوة بالإنتاج.

وأكد وليد العطار، أن المصري كان يطالب بتأجيل مباراة واحدة فقط، ولكن تحول موقفه وطالب بتأجيل مباراته الثانية، ولا نعرف سبب تحول موقف المصري، ولا يوجد سوي 9 حالات فقط مصابة بالفريق البورسعيدي.

وشدد قائلا: “المصري اخترق الإجراءات الاحترازية، ولايجب تحميل 18 فريقًا بالدوري ملتزمين، أخطاء فريق واحد “.
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