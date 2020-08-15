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أخبار العالم

أوبراين: رفض فرنسا وألمانيا لمشروع قرار حظر الأسلحة على إيران مخيب للآمال

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم السبت، إن رفض فرنسا وألمانيا لمشروع قرار الولايات المتحدة بحظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن، مخيب للآمال.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن مجلس الأمن أخفق اليوم في محاسبة إيران بعدما رفض مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر الأسلحة عليها. 

وصرحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطبق عقوبات جديدة على إيران خلال أيام.

وأضافت كرافت خلال تصريحات صحفية: "واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة".

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.

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