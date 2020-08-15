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مجلس الوزراء: فريق طبي من مختلف التخصصات لإنهاء جراحة التوأم الملتصق "لين و لانا"

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:53 ص
الدكتور حسام المصري
الدكتور حسام المصري
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حمزة شعيب
كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، تفاصيل استجابة مجلس الوزراء لإجراء جراحة عاجلة للتوأم الملتصق "لين و لانا".

وأوضح المستشار الطبي لمجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على  قناة "الأولى المصرية" الفضائية، أن التوأم ملتصق ومتحد العاجزين مندمج من منطقة الحوض.

وأضاف أنه تم حجز الطفلتين بمستشفى جامعة عين شمس، وتم عرضهم على استشاريين من مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أنه جار تكوين فريق طبي يتكون من تخصصات مختلفة لهذه الجراحة.

وأوضح أنه بعد عرض التوأم على استاتذة بجراحة طب الأطفال أكدوا عدم وجود أي مانع لإجراء هذه العملية الجراحية.

وتابع أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة للتوأم تبين عدم وجود كُلى بالجانب الأيمن للطفلة "لين"، أما الطفلة "لانا" تبين وجود كلى بالجانب الأيسر فقط، مع وجود الكبد بالناحية اليسرى.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء باقي الفحوصات والأشعة اللازمة لحالة الطفلتين، وتحديد موعد العملية وإجراؤها على نفقة الدولة.
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