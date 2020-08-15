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فن

عرض خاص لفيلم "توأم روحي"

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:02 ص
توأم روحي
توأم روحي
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محمد نبيـل
قرر المنتج أحمد السبكي إقامة عرض خاص لفيلمه الجديد "توأم روحي" يوم الأربعاء المقبل بحضور صناعه وأبطاله.

"توأم روحي" بطولة حسن الرداد وامينه خليل وعائشه بن احمد ورجاء الجداوي واخراج عثمان ابو لبن واشراف عام محمد احمد السبكي وانتاج احمد السبكي .

كان السبكى قد طرح أغنية الفيلم "حلم حياتي" قبل أيام وهي بصوت اللبناني وائل جسار.

"حلم حياتي" من كلمات صابر كمال والحان محمد يحيي وتوزيع اشرف محروس، واشراف عام احمد عاطف، واخراج عثمان ابولبن وهي الاغنية الدعائية للفيلم والذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائي يوم 19 اغسطس الجاري.


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