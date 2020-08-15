عرض خاص لفيلم "توأم روحي"

قرر المنتج أحمد السبكي إقامة عرض خاص لفيلمه الجديد "توأم روحي" يوم الأربعاء المقبل بحضور صناعه وأبطاله.



"توأم روحي" بطولة حسن الرداد وامينه خليل وعائشه بن احمد ورجاء الجداوي واخراج عثمان ابو لبن واشراف عام محمد احمد السبكي وانتاج احمد السبكي .





كان السبكى قد طرح أغنية الفيلم "حلم حياتي" قبل أيام وهي بصوت اللبناني وائل جسار.



