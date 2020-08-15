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رياضة

وكيله: محمود الجزار مدافع الأهلي يتلقى عرضا رسميا من بطل الدوري الصربي

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:45 ص
محمود الجزار
محمود الجزار
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محمد رشاد
كشف محمد عبدالجابر، وكيل اللاعب محمود الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار في صفوف نادي الجونة، عن امتلاك الأخير عرضا أوروبيا. 

وقال محمد عبدالجابر في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "وصل للنادي الأهلي يوم 5 أغسطس فاكسا رسميا من بطل الدوري الصيربي".

وتابع: "ريد ستار الصربي طلب ضم محمود الجزار رسميا وطلب معرفة طلبات النادي الأهلي".

وأشار: "اتواصل مع أمير توفيق بشكل مستمر لمعرفة طلبات الأهلي وبطل الدوري الصيربي طلب معرفة طلبات الأهلي المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصيربي".
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