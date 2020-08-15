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رياضة

نوير: آسف لما حدث لـ شتيجن.. ثمانية بايرن ليست سهلة على أي حارس مرمى

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:04 ص
شتيجن
شتيجن
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محمد رشاد
تعاطف مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، مع مواطنه مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، بعد أن تلقت شباك الأخير 8 أهداف.

بايرن ميونيخ سحق برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وصرّح نوير بعد اللقاء: "أنا آسف بعض الشيء لـ مارك بعد تلقيه هذا الكم من الأهداف ، ليس من السهل أن يحدث شيء مماثل لحارس مرمى".

وواصل: "لن تتمنى حدوث ذلك لأي زميل لك في منتخب ألمانيا ، نحن نلعب الآن في دوري أبطال أوروبا، وهذا ليس له أي علاقة بمنتخب ألمانيا".
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