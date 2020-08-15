نوير: آسف لما حدث لـ شتيجن.. ثمانية بايرن ليست سهلة على أي حارس مرمى

تعاطف مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، مع مواطنه مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، بعد أن تلقت شباك الأخير 8 أهداف.
بايرن ميونيخ سحق برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وصرّح نوير بعد اللقاء: "أنا آسف بعض الشيء لـ مارك بعد تلقيه هذا الكم من الأهداف ، ليس من السهل أن يحدث شيء مماثل لحارس مرمى".
وواصل: "لن تتمنى حدوث ذلك لأي زميل لك في منتخب ألمانيا ، نحن نلعب الآن في دوري أبطال أوروبا، وهذا ليس له أي علاقة بمنتخب ألمانيا".