أيمن عبد العزيز: الزمالك أقوى من الأهلى حاليا.. وكهربا لا يستطيع تعويض رمضان

قال أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لا يستطيع تعويض غياب رمضان صبحى الذى انتهت علاقته بالقلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين مبديا رغبته في الانتقال إلى بيراميدز.





أكد أيمن عبد العزيز خلال حواره لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورتس 1 أن رمضان صبحي من اللاعبين المميزين في مصر وتتوافر فيه إمكانيات لاعب الكرة القوى من سرعة ومهارة وإمكانيات عالية.





وتحدث نجم الزمالك الأسبق عن الارتفاع الجنونى الذى شهده السوق المصري في أسعار اللاعبين قائلا :"من الصعب السيطرة على أسعار اللاعبين العالية والأندية الصغيرة هي من تدفع الثمن وكل مستويات لاعبي الدوري المصري متقاربة باستثناء 2 أو 3 لاعبين فقط".





أشار أيمن عبد العزيز أن فريق الزمالك بقوامه الحالي يتفوق على الأهلى.