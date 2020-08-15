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أخبار العالم

أوباما يهاجم ترامب بعد تشكيكه في آلية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الرئيس دونالد ترامب، بعدما شكك الأخير في آلية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عبر خدمة البريد. 

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن أوباما قوله: " رأيناه بطريقة فريدة من نوعها في التاريخ السياسي الحديث هو رئيس واضح في محاولة ثني الناس عن التصويت... هذا نوع لم يسمع به من قبل".

وأشار أوباما إلى أن المفاوضات الجارية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن أحدث قانون حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا.

وربط ترامب، كجزء من حملته الطويلة ضد التصويت عبر البريد أثناء وباء فيروس كورونا، تمويل الخدمات البريدية بالتصويت،  حيث قال في لقاء مع شبكة "فوكس" "إنهم يريدون ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار لشيء (التصويت) سيتبين أنه مزور، وهذا أساسًا من أموال الانتخابات".

وقال ترامب مُكررًا مزاعمه الكاذبة بأن التصويت عبر البريد سيكون "احتيالا".

وأضاف ترامب: "لكن إذا لم يحصلوا على هذين البندين، فهذا يعني أنه لا يمكنك الحصول على تصويت عام بالبريد لأنهم غير مجهزين للحصول عليه".

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