جمعية أولياء الأمور: المدارس الخاصة لا تلتزم بقرارات الوزارة بشأن المصروفات الدراسية

قال محمد صلاح رئيس جمعية أولياء الأمور للمدارس الخاصة، إن المدارس لا تلتزم بالقرار الوزاري الخاص بالمصروفات الدراسية، ومازال أولياء الأمور تعاني من الزيادات.





وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى ، أن مصروفات المدارس في ظل جائحة فيروس كورونا صداع في رأس أولياء الأمور، موضحا أن المدارس تطلب أشياء بعيدة عن قرارات الحكومة الخاصة بالمصروفات الدراسية.





وأشار رئيس جمعية أولياء الأمور للمدارس الخاصة، إلى أن هناك قرار بدفع المصروفات الدراسة في البنوك واستيلام إيصال بالمبلغ ولكن هذا لا يحدث ومازال التعامل النقدي مع المدارس الخاصة.





وأوضح محمد صلاح أن المصروفات على موقع الوزارة أقل من المصروفات التى تطلبها المدارس، متابعا : "بلاش المداس الخاصة تدبحنا بالمصروفات الدراسية ".