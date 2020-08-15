البقاء لله.. نيللي كريم تنعي الراحلة شويكار

نعت الفنانة نيلي كريم النجمة الكبيرة شويكار التى وافتها المنية مساء أمس الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ85 عاما.





ونشرت نيلي كريم صورة للفنانة الراحلة شويكار عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلًة : البقاء لله في الفنانة الكبيرة شويكار





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وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".





كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.







