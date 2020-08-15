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توك شو

رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: لسنا منوطين بتحديد المصروفات الدراسية.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:32 ص
المستشار بدوي علام
المستشار بدوي علام
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قسم التوك شو
كشف  المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، حقيقة وجود زيادة في المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن المدارس الخاصة ليست هي المنوطة بوضع المصروفات.

وأكد "علام" خلال تصريحاته لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى، أن المسئول عن تحديد المصروفات الدراسية هو محافظ الإقليم طبقا للمادة 64 من الدستور من قانون التعليم، بناء على موازنة مقدمة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن مصاريف التعليم والنشاط والايواء والاتوبيسات والتغذية، كل هذا يحدده محافظ الإقليم وليس المدارس الخاصة، وبالتالي نجد اختلاف بين المدارس وبعضها وتسمى "حساب تكلفة الطالب".

وأشار إلى أن أصبح الآن مصروفات المدارس معلنة على مواقع الإدارات والمدريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمصروفات تأتي كل عام من خلال نشرة موثقة من الوزارة، والمدرسة ملزمة بالإعلان والتعامل بالمصاريف من خلال لوحة خاصة مكتوب عليها المصروفات الدراسية الجديدة قبل التحصيل بإجمالي المصروفات.

 أوضح أن زيادة المصروفات الدراسية قرار وزاري يحدد من الوزارة سنويا، مؤكدا أن المصروفات الدراسية تخرج من الوزارة خاصة بالتعليم فقط غير شاملة للانشطة والأمور الأخرى والزيادة تتم بنسب معينة حسب المدارس.

ونوه إلى أن هناك بعض الجروبات لأولياء الأمور يرددون من خلالها كلام مرسل ليس له أساس من الصحة بشان المصروفات الدراسية، مطالبا الأولياء الأمور بعدم دفع مصاريف اكثر من المعلن عنها من قبل الوزارة، وزيادة المصروفات هذا العام لن تحدد. 
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