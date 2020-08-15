أخبار الفن.. الموت يفجع سامح الصريطي.. ورسالة غامضة من أحمد فلوكس

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو الآتي:

أكد الفنان سامح الصريطي قبل قليل وفاة شقيقته سناء، طالبا لها الرحمة والدعاء.





نعت الفنانة مها أحمد النجمة الكبيرة شويكار التى وافتها المنية مساء أمس الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ85 عاما.





نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





شارك الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



