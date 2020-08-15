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رياضة

المقاولون العرب يخضع للمسحة الطبية للكشف عن كورونا.. اليوم

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:33 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب في الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه.

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلًا، "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفًا حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.
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