مانشستر سيتي يواجه ليون الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم السبت، مع نظيره ليون الفرنسي في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، فى مباراة تقام على ملعب خوسيه الفالادي.





وكان مانشستر سيتي قد تأهل على حساب ريال مدريد، في حين أن ليون تأهل أمام يوفنتوس.



