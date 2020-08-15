مانشستر سيتي يواجه ليون الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم السبت، مع نظيره ليون الفرنسي في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، فى مباراة تقام على ملعب خوسيه الفالادي.
وكان مانشستر سيتي قد تأهل على حساب ريال مدريد، في حين أن ليون تأهل أمام يوفنتوس.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع بايرن ميونخ، الذي تأهل بعد إهانة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.
موعد مباراة مانشستر سيتي وليون
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليون
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.