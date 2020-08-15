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فن

آسر ياسين ناعيا شويكار: من أجمل الشخصيات التي قابلتها

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:37 ص
شويكار
شويكار
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ميرنا محمود
نعا الفنان آسر ياسين، النجمة الكبيرة شويكار التى وافتها المنية مساء أمس الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ85 عاما.

ونشر آسر ياسين صورة للفنانة الراحلة شويكار عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا : البقاء لله.. من أجمل الشخصيات اللي قابلتها ومن أكتر النجوم اللي عشقتها وعشقت أعمالهم..وداعًا شويكار".

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وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".

كانت آخر أعمال شويكار الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.



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