الأهلي فى مواجهة صعبة أمام الفيصلي فى الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي منافسه الفيصلي، اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.









وتقام مباراة الأهلي والفيصلي، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الدوري السعودي.









ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فريق الفيصلي خلفه مباشرة في المركز السادس برصيد 38 نقطة.









موعد مباراة الأهلي والفيصلي اليوم

تقام مباراة الأهلي والفيصلي في تمام الساعة 06:40 مساءً بتوقيت القاهرة و07:40 بتوقيت الرياض.









القناة الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي