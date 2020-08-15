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رياضة

النصر فى مواجهة محتدمة أمام الوحدة بالدوري السعودي

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:01 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
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محمد رشاد
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسه الوحدة فى إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، مساء اليوم السبت.

ويلتقي النصر أمام الوحدة في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة النصر والوحدة في اليوم

تقام مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة 07:50 مساء بتوقيت القاهرة، و08:50 بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

وتُذاع مباراة النصر والوحدة عبر قناة KSA Sports 2 HD، الناقلة لمباريات المسابقة السعودية.
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