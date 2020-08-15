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رياضة

الترجي ضيفا ثقيلا على النجم الساحلي فى قمة الدوري التونسي

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:44 ص
الترجي
الترجي
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محمد رشاد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجى الرياضى ضيفا ثقيلا على منافسه النجم الساحلى، في المواجهة المرتقبة بكلاسيكو تونس، المقرر إقامتها في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، في الملعب الأولمبي في سوسة، في قمة منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري التونسي التي عادت مؤخرا بعد توقف عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر فريق الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف فريق الاتحاد المنستيري، جمعها من الفوز في 15 مباراة بالإضافة إلى 4 تعادلات علما بأنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

وسيفتقد الترجي إلى مجهودات العديد من اللاعبين البارزين في مواجهة النجم الساحلى، وعلى رأسهم الظهير الأيمن سامح الدربالي ولاعب الوسط الجزائري عبد الرؤوف بن غيث.

وسيكون الدربالى وبن غيث خارج حسابات الكلاسيكو المنتظر أمام النجم الساحلي، بعدما حصلا الإنذار الثالث في مواجهة الصفاقسى ما يعني غيابهما عن مواجهة جوهرة الساحل بسبب الإيقاف.

وكان التعادل السلبي حسم مواجهة الترجى الرياضي وضيفه الصفاقسى في كلاسيكو تونس، الذي أقيم على ملعب رادس، في قمة منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري التونسي.
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