فنزويلا تصدر أحكاما بالسجن على 15 شخصا بتهمة المشاركة في عملية الغزو الفاشلة



وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب "إن بين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 24 عاما الكابتن أنطونيو سيكويا المتهم بقيادة عملية الغزو"، مضيفا أن الفنزويليين الـ15 اعترفوا بتهم الإرهاب والتمرد والتآمر في عملية الغزو الفاشلة التي بدأت في 3 مايو من ماكوتو الواقعة على بعد أقل من ساعة من العاصمة كراكاس، وفقا لقناة "روسيا اليوم".







وصرح صعب بأنه تم اعتقال 82 شخصا على خلفية هذه العملية، مشيرا إلى أنه تلقت المجموعة المهاجمة تدريبها في كولومبيا.







وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوع من إصدار حكم بالسجن مدة 20 عاما على جنديين أمريكيين سابقين أدينا بهذا المخطط الذي تم كشفه بمجرد إنزال مسلحين على أحد شواطئ البلاد في شهر مايو.

قضت محكمة فنزويلية، بسجن 15 شخصا لأكثر من 20 عاما بتهمة المشاركة في مخطط لعملية غزو فاشلة، اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو محاولة للإطاحة به.