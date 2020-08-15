وداعا سيدتي الجميلة.. صباح البلد ينعي الفنانة شويكار

عرض برنامج "صباح البلد"، تقريرا عن الفنانة شويكار التي فارقت عالمنا أمس، الجمعة، بعد تاريخها الطويل في السينما.









وكانت شويكار واحدة من الفنانات الراقيات التي تفتخر بها صناعة السينما.









رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض.









وجاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما أعربت عن تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.









ولدت شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.









شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس ، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملًا فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.



