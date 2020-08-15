أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 15 أغسطس 2020

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 15-8-2020 في لتجارة الجملة؛ خاصةً مع طرح محاصيل العروة الجديدة.



وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 1.5 لـ 3 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 17 جنيها.









وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها، وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات.







وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 1.50 و4.50 جنيه، والباذنجان البلدي من 1.50 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.







أسعار الفاكهة اليوم