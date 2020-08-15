حملة إشغالات مكبرة بمدينة الأقصر

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أ، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق والقضاء على التعديات.





وذلك بمشاركة كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن.





كما شارك فى الحملة كل من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد محمد أبو عايد مأمور قسم الأقصر، والرائد بهاء أبو عايد وكيل شرطة مرافق الأقصر، ورجال شرطة المرافق والمباحث الجنائية والمرور ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية والمعنيين من الوحدة المحلية لمدينة الأقصر.





وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متجول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على ااستمرار حملات رفع الإشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع وضبط المخالفين بشوارع كل المراكز والمدن.



