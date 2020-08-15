AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة في الربع الثانى

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

أفاد إفصاح بالولايات المتحدة  بأن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، قلص بشكل كبير حصص مباشرة في بعض الشركات القيادية الكبرى واستثمر حوالي 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات متداولة بقطاعات محددة.

فقد بلغت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة حتى نهاية الربع الثاني من العام 10.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن حصص مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار في شركات قيادية كشف عنها الصندوق في نهاية الربع الأول.


اقرأ أيضا:

ويظهر الإفصاح الأحدث أن صندوق الاستثمارات العامة تخلى عن حصص في شركات مثل بي.بي وبوينج وفيسبوك وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا، في حين قلص حصصه في عدد قليل من الشركات، بما في ذلك بيركشاير هاثاوي وسيسكو سيستمز.

جمع صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 300 مليار دولار في الشهور الأخيرة حصص أقلية في شركات حول العالم، مستغلا الضعف بالأسواق في أعقاب بدء تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرامكو السعودية تستحوذ على 70% من أسهم سابك لصناعة البتروكيماويات

أزمة كورونا تعجل بعودة صناديق الثروة السيادية إلى أسواقها المحلية

منها فيسبوك.. السعودية تتخلى عن حصص في شركات عالمية عملاقة

ترشيحاتنا

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

ميدو: اللي عمل مواعيد مباريات الزمالك والأهلي مع دوري الأبطال لازم يتحاكم

التعليم العالى تزف بشرى سارة بشأن اكتشاف دواء لـ تدمير كورونا.. فيديو

وصول جثمان شويكار إلى مثواها الأخير بمقابر الواحات.. فيديو

صادر له قرارا تنكيس.. تفاصيل انهيار عقار قصر النيل .. شاهد

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد