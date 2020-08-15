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فن

بأغنية لينا رقصة.. كارمن سليمات تحقق 322.775 مشاهدة على يوتيوب

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت 
322,775 
 مشاهدة في أقل من 3 أيام على طرحها.


وتقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس
يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

"لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.


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