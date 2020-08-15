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سيارات

تعرف على الألوان المفضلة للرجال في السيارات

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت دراسة اجراها  موقع اس كار ، أن الرجال يفضلون اللون الاحمر في السيارات ، بينما السيدات يفضلن اللون الفضي .

وتم إجراء الدراسة بناء على المعلومات التي حصل عليها الموقع بعد البيانات التي اعطاها زواره ، كما اجرى فريق الموقع الدراسة عبر متابعة أكثر من 30 مليون سيارة مستعملة معروضة للبيع على موقعهم وذلك خلال تحليل مئات الآلاف من طلبات شراء السيارات المستعملة.

وقالت الدراسة إن النتائج اكدت أن النساء يفضلن السيارات الزرقاء أكثر من الرجال ، خاصة أن اللون الأزرق هو اللون الأغلب في سيارات الميني فان .

كما أن النساء يفضلن اللون الفضي أكثر من الرجال بنسبة 9.2% واللون البني بنسبة 9.1% ، ولكن اللونين المفضلين لدى الرجال في السيارات الرياضية هما اللونين الاحمر والأسود .

ويفضل الرجلال أيضا بعد اللون الاحمر اللون البرتفالي والأسود  ، والابيض ، والرمادي  ، ولكن النساء يفضلن بعد الفضي والبني اللون الجولد ، أو الذهبي ، والبيج الازرق ، والأصفر على الترتيب .

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