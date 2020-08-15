AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للأسبوع السادس.. جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفرق النهائية

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:14 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
قسم التعليم
تواصل كليات جامعة القاهرة، للأسبوع السادس، امتحانات طلاب الفرق النهائية، والتي بدأت في 11 يوليو الماضي وتنتهي في 25 أغسطس الجاري؛ وفقًا لخطة شاملة أشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

اقرأ أيضا :

وتبدأ اليوم امتحانات الأسبوع السادس، بكليات الحقوق (القسم الفرنسي)، والآثار، والإعلام، والآداب، وفرع الخرطوم، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والطب البيطري، والزراعة، والصيدلة، والطب البشري، وذلك وسط متابعة لحظية لعملية سير الامتحانات من الدكتور محمد الخشت، من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، قام بعدة جولات للإطمئنان على انتظام عملية سير الامتحانات والتأكد من اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وتطبيق نظام الامتحانات الموضوعية التي تراعي الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات، حيث يتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب وهو نظام يجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل.

اقرأ أيضا :

وتلتزم كليات جامعة القاهرة منذ بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.
للأسبوع السادس.. جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفرق النهائية
للأسبوع السادس.. جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفرق النهائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: لا مشكلات في امتحانات الفرق النهائية حتى الآن

لم نرصد أي معوقات..الخشت: ١٣ كلية تؤدي امتحانات السنوات النهائية ولم نرصد أي معوقات

اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

حمت الطلاب من كورونا.. جامعة القاهرة تعلن نجاح خطة تقليل الكثافة خلال الامتحانات

طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث

عميدة إعلام القاهرة تتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية بالكلية

ترشيحاتنا

على طريقة الأفلام.. مطاردة بين الشرطة وسيارة هاربة تنتهي بكارثة | فيديو

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

حكايات من زمن فات.. سر رفض فؤاد المهندس العمل مع شويكار وعدم اقتناعه بموهبتها

أسعار الذهب اليوم السبت 15-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير