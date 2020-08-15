معدية الموت في البحيرة.. الحادثة متكررة ومطالبات بإنشاء كوبري.. ومحافظ الإقليم: ربان السفينة السبب

"عشرة آلاف جنيه" لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقة والأهالى: الإعانة ليست حلا

أهالى الضحايا يكشفون تفاصيل الحادث

محافظ البحيرة: سيتم إنشاء كوبري بتكلفة 11 مليون جنيه.. ربان المركب هو المسئول عن الحادث





حادثة مؤلمة استيقظ عليها أهالي قرية دمشلي بمحافظة البحيرة على غرق معدية بترعة الرياح بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة.





بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وتم انتشال جثة وشخصين من المصابين.





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكوم حمادة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة، ، من انتشال الجثة الـ 4 لأخر ضحايا معدية قرية دمشلي، التي غرقت وعلى متنها سيارتان.





وأفادت المعلومات بأن المعدية كان على متنها ٦ أشخاص وسيارتان إحداهما محملة بالسماد، والسيارة الأخرى بها أدوات للطبخ.





وتربط المعدية بين شرق وغرب شطى النهر، وكعادتها للعبور بدأت معدية حازم كما يطلق عليها رحلتها القصيرة التي لا تتجاوز عشرات الأمتار في الساعات الأولى من صباح الخميس، لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري.





وكشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تفاصيل غرق عبارة كوم حمادة والتى أسفرت عن غرق 4 أشخاص، قائلا: "المركب يعمل منذ شهر تقريبا بعد الحصول على تصاريح مزاولة المهنة والنشاط، ولا يوجد أى مشكلات فنية فى المركب وتحمل تصاريح لمدة عامين".





وقال المحافظ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامى خالد العوامى، إن المعدية كانت تحمل سيارتين، الثانية نزلت بشكل خاطئ إلى المركب، وهذا ما جعل هناك اختلالا فى الاتزان وسقوطها بالماء، ويسأل عن هذا الأمر ربان المركب لأنه كان من المفترض أن يتحكم فى نزول السيارات إلى مركبه بشكل صحيح.





وأوضح أن المركب كان على متنه 7 أشخاص، غرق منهم 4 وتم انتشال 3 جثث ويتبقى جثة واحدة سيتم البحث عنها فى الصباح الباكر غدا من قبل الغواصين، مبينا: "المحافظة سخرت كل إمكانياتها فى البحث عن الجثث، ووصل الغواصون إلى موقع الحادث بعد مرور ربع ساعة من غرق المركب، رغم انشغال المحافظة بانتخابات مجلس الشيوخ".





وفيما يتعلق بالبدائل الآمنة لعبارات الموت، قال محافظ البحيرة، إن المحافظة خصصت 11 مليون جنيه لإنشاء كوبرى على بعد 600 متر من موقع حادث غرق العبارة، وسيتم إنشاؤه فى شهر مارس المقبل، للحفاظ على سلامة المواطنين.





وفيما يتعلق بتعويض أسر الضحايا، قال اللواء هشام آمنة: "بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، سيتم صرف 60 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا".





كما سلم صاحب المعدية الغارقة نفسه للشرطة، للتحقيق معه في حادث الغرق، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة بعد انتشاله في اللحظات الأولى بعد غرق المعدية.





وأوضح عبد اللاه أحمد عبد القادر، والد ضحية غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، السبب الأساسي في وقوع الحادث: "المعدية حديثة المنشأ تم تركيبة منذ ما يقرب من شهر، لكن خالية من الأجزاء الأساسية منها عدم وجود غاطس أو أحبال الشد التي تساعد على ثباتها وحماية المواطنين، بالإضافة إلى أن العاملين فيها غير مؤهلين لإدارتها بالسلامة والصحة والمهنية".





وأشار إلى أن وسيلة عبور المواطنين قبل تركيب هذه المعدية هي قوالب صيد صغيرة ظلت الوسيلة الوحيدة لنقل المواطنين أهالي القرية والقرى المجاورة منذ ما يقرب من ٢٠ سنة، لافتًا إلى أنه بعد تقديم العديد من الشكاوى تم تركيب المعدية التي غرقت مساء أمس، موضحًا أنه أثناء غرق المعدية قام العاملون عليها بالقفز في الترعة قبل غرق المعدية خوفًا على صحتهم.







وقال والد الضحية إن المتوفى كان نجله الكبير ومتزوجا منذ ما يقرب من أقل من سنة، لافتًا إلى أنه كان السند الوحيد له في توفير مصدر دخل لهم، وأضاف: "بعد سنين من البحث عن فرصة عمل ربنا قدرني في توفير فرصة عمل لكن قبل تعيينه في الشركة توفي".





وقالت شقيقة والدة أحد ضحايا غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة: "اللي عاش يتيم يربي عياله أيتام، كان جاي من أكل عيشه يريح ساعتين يرجع تاني لتسليم أدوات الطبخ في قرية مجاورة لحضور فرح اليوم تانى، لكن استقبله الموت قبل أولاده".





وأضافت: "الضحية أحمد عبد الفتاح، كان عريسا جديدا، فرحه كان من ٤ شهور، زوجته كانت حامل جديد ملحقش يفرح، مراته كانت لسه عارفة بخبر الحمل ومنتظرة وصوله من الشغل تفرحه بالطفل الجديد، لكن قضاء الله وقدره مات عريس"، لافتة إلى أن الجثة ما زالت تحت المياه وأدوات الطبخ عائمة على سطح المياه.





وأوضحت: "الضحية الثانية محمد عبد اللاه، ابن عم الضحية الأولى كان صاحب عدة الطباخة، لديه طفلان أحدهما يبلغ من العمر سنة ونصف والأخرى تبلغ ٤ أشهر"، مشيرا إلى أن والده كان ضحية حادث تصادم قطار أبو الخاوي.





وتابعت: "بعد وفاة والده في حادث تصادم قطار أبو الخاوي، رضيت والدته بقضاء الله وقدره وعاشت من أجل تربية أولادها وقبل أن تبرد نارها على زوجها أراد الله أن يختبر صبرها في غرف نجلها تركا أولاده لكي تكمل مسيرته في تربيتهم".

وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد رضوان، رئيس النيابة، والمستشارين أحمد حبيب، وأشرف حمودة، وكيلى النائب العام، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، لمكان حادث غرق معدية دمشلى التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والتى وقعت فى تمام الساعة الواحدة من صباح الخميس، وذلك لمعاينة موقع الحادث والجثث التى تم العثور عليها.

وأوضحت التحريات المبدئية عن حادث غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، أن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، لافتًا إلى أن المعدية كانت محملة بسيارة ربع نقل و سيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة، مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة "عشرين آلاف جنية" لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقه على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.

جاء ذلك خلال إشراف اللواء هشام آمنة على أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، والذى أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وقد تم انتشال جثمان أحد الضحايا وهو محمد عبد اللاه عبد القادر السري، ٢٧ عاما، طباخ، وجار البحث عن ثلاثة مفقودين وهم محمد عبد الله عبد القادر، ٢٧ عاما، وأحمد عبد الفتاح شندي ومحمود حمدي شندي.

تقدم محافظ البحيرة بواجب العزاء لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، مؤكدًا تكثيف الجهود لانتشال جثث الضحايا ورفع آثار الحادث بالكامل.

يذكر أن المعدية باسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبو علي، وصدر لها ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ جهة الإصدار مديرية الطرق والنقل بدمنهور، وترخيصها.