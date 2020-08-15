للفخامة عنوان.. شاهد أحدث سيارة من بنتلي

قررت شركة بنتلي طرح سيارتها بيتاجيا ولكن بنسخة معدلة ومميزة ، وتبين من الفيديوهات التي نشرتها بنتلي لسياراتها الجديدة ، أن السيارة جاءت بهيكل هاتشباك ، ويجمع التصميم بين المعالم الرياضية والفخامة بنفس الوقت .



وفي نفس الوقت أحتفظت السيارة بالشبك الامامي العريض والذي يميز سيارات بنتلي ، كما حصلت على زوجين المصابيح المستديرة من الامام والتي تميزت فيها سيارات الشركة في الاعوام الاخيرة ،وحصلت السيارة على فتحات هوائية مميزة مطلية بالكروم فوق حجرتي العجلات



وبالنسبة لقمرة القياجة فجاءت مطرزة وجلدية مكسوة بالجلد الناعم ، وتتسع لـ5 ركاب ، وواجهة القيادة ، كما حصلت على أنظمة المولتيمديا وعلى شاشة تعمل بمقاس اللمس 10.9 بوصة .



وتحتوي السيارة ، والتي تزن طنين ونص الطن تقريبا محرك توريني بـ12 أسطوانة بسعة 6.0 لترفيولد عما يعاد 635 حصان ، كما أنه قادر على زيادة التسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم / س في غضون 3.9 ثانية فقط حتى الآن لم يحدد سعر السيارة .



