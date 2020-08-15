إعلامى مغربي عن رخصة الذمة المالية: لدينا نظام صارم مع الأندية المحلية

أكد عبد العزيز بلبودالي الصحفى بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية أن الجامعة المغربية تتبع نظام صارم فى الرقابة الإدارية على الأندية المحلية.





كان عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى طالب بإجبار اتحاد الكرة لأندية الدورى الممتاز عل تقديم رخصة الذمة المالية فضلا عن الإيرادات والواردات الخاصة بها للتحكم فى سوق الاسعار.





قال عبد العزيز بلبودالي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: في الجامعة المغربية توجد خلية أو لجنة للمراقبة المالية وهي مكلفة بتتبع التدبير المالي للأندية والترخيص لها بانتدابات اللاعبين الجدد إن كانت ذمتها نظيفة".





تابع:" ولا ترخص لها الجامعة المغربية إن كانت هناك اختلالات مالية ولا تؤشر للنادي بالانخراط في المنافسات إلا بعد أن تتسلم الجامعة تقريره المالي وتصادق عليه".





أضاف:" في المغرب تترك الحرية للنادي في اعتماد أي مبلغ لشراء عقد اللاعب شريطة أن يكون وضع النادي المالي سليما وأن لا يكون طرفا في اي نزاع مالي مع أي لاعب أو مدرب او اي شخص متعاقد معه".





وقال ايضا:" حاليا كل الأندية المغربية تحولت إلى شركات رياضية وبالتالي ستخضع الإجراءات المتبعة عادة في تسيير الشركات الاقتصادية وقانون العمل".





يذكر أن النادى الأهلي أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى بيراميدز فى صفقة بقيمة ١٠٠ مليون جنية لمدة ٣ مواسم.