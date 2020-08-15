AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إعلامى مغربي عن رخصة الذمة المالية: لدينا نظام صارم مع الأندية المحلية

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:50 ص
عبد العزيز بلبودالي
عبد العزيز بلبودالي
Advertisements
يسرى غازى
أكد عبد العزيز بلبودالي الصحفى بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية أن الجامعة المغربية تتبع نظام صارم فى الرقابة الإدارية على الأندية المحلية.  

كان عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى طالب بإجبار اتحاد الكرة لأندية الدورى الممتاز عل  تقديم رخصة الذمة المالية فضلا عن الإيرادات والواردات الخاصة بها للتحكم فى سوق الاسعار.

قال عبد العزيز بلبودالي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: في الجامعة المغربية توجد خلية أو لجنة للمراقبة المالية وهي مكلفة بتتبع التدبير المالي للأندية والترخيص لها بانتدابات اللاعبين الجدد إن كانت ذمتها نظيفة".

تابع:"  ولا ترخص لها الجامعة المغربية إن كانت هناك اختلالات مالية ولا تؤشر للنادي بالانخراط في المنافسات إلا بعد أن تتسلم الجامعة تقريره المالي وتصادق عليه".

أضاف:"  في المغرب تترك الحرية للنادي في اعتماد أي مبلغ لشراء عقد اللاعب شريطة أن يكون وضع النادي المالي سليما وأن لا يكون طرفا في اي نزاع مالي مع أي لاعب أو مدرب او اي شخص متعاقد معه".

وقال ايضا:" حاليا كل الأندية المغربية تحولت إلى شركات رياضية وبالتالي ستخضع الإجراءات المتبعة عادة في تسيير الشركات الاقتصادية وقانون العمل".

يذكر أن النادى الأهلي أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى بيراميدز فى صفقة بقيمة ١٠٠ مليون جنية لمدة ٣ مواسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد بوطيب يقترب من الانضمام لـ الدوري التركي ..تفاصيل

7 أندية أوروبية تسعى لخطف أشرف بن شرقي من الزمالك

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

الزمالك يؤجل حسم مصير لاعبه المغربي لنهاية الموسم

إعلامي مغربي: الوداد الأقرب للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا

إعلامي مغربي يكشف موقف فوزى لقجع من الترشح فى انتخابات الكاف

ترشيحاتنا

ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

أسعار الذهب اليوم السبت 15-8-2020

حقيقة هروب دمية "أنابيلا" الشهيرة من المتحف

في الساعات الأولى لتطبيق القرار.. مطار القاهرة يحظر دخول أجانب بسبب تحليل PCR

في ذكرى ميلادها.. تعرف على أسباب طلاق هدى سلطان من فريد شوقي

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات

AdvertisementS

وفاة أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك السابق

الإسماعيلي: متضامنون مع المصري.. ولسنا طرفا في شكوى اللجنة الخماسية لدى فيفا

بعد رحيل رمضان صبحي.. نجم الزمالك لـ عـدلي القيعي عن رخصة الذمة المالية: مش لما الأفراد يقدموها نبقى نلزم بيها المؤسسات

حكم فيفا انتصار للأهلي.. محامي كهربا: نقاضي الزمالك مدنيًا وجنائيًا ورياضيًا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الخطيب والأهلي.. أبيدال أول ضحايا برشلونة عقب فضيحة لشبونة.. وأرقام قياسية لفوز البايرن الكاسح أمام البرسا

ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

تركي آل الشيخ يسخر من نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على طريقته

مرتضى: حذرت الخطيب من كهربا.. وسنستأنف على عقوبة فيفا

الزمالك في مهمة صعبة أمام مصر المقاصة بالدوري اليوم

اتحاد الكرة عن رخصة الذمة المالية: وزارة الرياضة المختصة بأمور الأندية المالية

عماد متعب: لابد من عودة أزارو أو أحمد ياسر ريان للأهلي

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليون والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير