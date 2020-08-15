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تعليم

التعليم العالي توضح معايير زيادة تنسيق كليات القطاع الطبي في مصر

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:05 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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نهلة الشربيني
حالة من القلق تسيطر على طلاب الثانوية العامة، في انتظار اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي من المقرر أن يقر خلال المجلس أعداد المقبولين بالكليات بتنسيق الجانعات 2020، ومن ثم وضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من التنسيق للشعب الثلاث.


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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه ما زالت الوزارة تعمل وفق دراسات تحدد لها أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي هذا العام، موضحا أن هذه الدراسات تتعامل مع المعايير العالمية لإعداد الفرق الطبية مقارنة بإجمالي عدد السكان.


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وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك لدينا زيادة سنوية في عدد السكان، بالإضافة إلى عدد الطلاب الذين يلتحقون سنويا بكليات الطب، لذا لابد من أن يتناسب مع أعداد خريجين كليات الطب مع الزيادة السنوية للسكان وفق المعدلات العالمية في نسبة عدد الأطباء، وذلك بجميع الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها.


وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي إلى أنه يتم إجراء المقارنة بنسبة كل 10 آلاف مواطن أو 100 ألف مواطن، لافتا إلى أن ذلك وفق دراسة أجريت وتم الانتهاء منها منذ عام 2018، موضحا أن الدراسة أثبتت أن هناك نقصا في أعداد الأطباء وبالتالي منطقي أن تكون هناك زيادة في الأطباء وفي نسب الزيادة السنوية.
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