موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة





ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة عبر قناة اون تايم سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء.





ويسعي الزمالك بقيادة كارتيرون لإستعادة طريق الانتصارات بعد التعادل امام فريق الاتحاد السكندري الجولة الماضية في الدقائق الاخيرة وخسارة نقطتين في مشواره بالبطولة.





على جانب آخر، يسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة لتحقيق افضل نتيجة علي امل إنقاذ الفريق من الهبوط الي دورى القسم الثاني بعد سلسلة من النتائج السلبية قبل توقف كورونا.





جدير بالذكر ان فريق الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 35 نقطة متساويا مع فريق بيراميدز بينما جاء مصر المقاصة في المركز ال15 برصيد 17 نقطة

يستضيف فريق الزمالك منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصري.