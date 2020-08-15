خلال ساعات.. الأعلى للجامعات يعلن الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2020

يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال ساعات تفاصيل، اجتماعه الشهري لتحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020، ووضع الحدود الدنيا لطلاب الشعب الثلاث، وإعلان الكليات الجديدة بالتنسيق هذا العام.





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وأكد سيد عطا، مدير قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأعداد التي سيجري قبولها في كليات القطاع الطبي وغيره من الكليات، وإنما يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات.





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وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات سيجري خلاله تحديد حاجة كل كلية على مستوى الجمهورية لإعداد الطلاب، كما سيجري الإعلان عن جميع التفاصيل بعد مناقشة المجلس الأعلى للجامعات الأمر في جلسته.