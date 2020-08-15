إزالة 26 حالة تعدي على أراضي الزراعة والري وأملاك الدولة بالغربية.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع رؤساء مجالس مدن طنطا والمحلة وكفرالزيات اليوم السبت، من شن سلسلة من حملات إزالة التعديات مكبرة على الأراضي الزراعية والري والصرف وأملاك الدولة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن والمدرعات وردع كافة المخالفين قانونيا بإحالتهم للنيابات العسكرية وتوقيع الغرامات الفورية لهم.





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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بخروج 3 حملات أمنيه مكبرة مدعومة بدوريات الشرطة والطواقم وتشكيلات أمنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بنطاق قري ومراكز طنطاوالمحلة وكفرالزيات .





كما أسفرت الحملات الأمنية عن إزالة 26 حالة تعدي على أملاك الدولة والري والزراعة على مساحة تزيد عن 14 الف متر مربع فضلا عن استرداد قطع الأراضي المتعدي عليها بنطاق قري بمراكز بسيون وقطور والمحلة وطنطا .





كما تحرر المحاضر اللازمة لإثبات صحة الوقائع المشار اليها وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق مع المخالفين لاتخاذ شئونها .





فى المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة بضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لحصر أعداد المخالفات بنطاق الوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردعهم بإحالتهم للنيابة العسكرية وتوقيع الغرامات المقررة عليهم لخزينة الدولة.